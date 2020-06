Calori: “Serie A, occhio all’Inter. Su Tonali mi auguro una cosa”

Condividi questo articolo

La Serie A fa il conto alla rovescia per il ritorno in campo: undici giorni al fatidico 20 giugno, sperando di non fermarsi più. Alessandro Calori, ex difensore ora allenatore, parla al sito “TuttoMercatoWeb” della ripresa e dell’Inter, esprimendosi anche sull’obiettivo Tonali.

VALORI RIBALTATI? – Alessandro Calori giudica la ripartenza della Serie A: «La Lazio stava facendo un percorso molto importante. Ha visto da vicino l’obiettivo, ma la Juventus è più forte. I biancocelesti se la stanno giocando, dovranno dare continuità alle cose straordinarie fatte. Però la Juventus dovrebbe fallire qualche occasione, non è facile. Ma occhio all’Inter: ha una partita da recuperare».

IL MERCATO – Calori descrive l’obiettivo dell’Inter Sandro Tonali: «È un ragazzo di grande prospettiva, ma non sarà un regista alla Andrea Pirlo. Non è il suo ruolo definitivo. Ha grande personalità, un bel tiro e temperamento oltre a una buona tecnica. È un 2000, potrebbe giocare in qualsiasi big. È nato vecchio, sa stare in campo, è bello da vedere. Chi lo prende deve puntarci, potrebbe stare in tutte le grandi squadre. Mi auguro che rimanga in Italia: in una big c’è tanta concorrenza, disputare una stagione in una squadra di fascia medio alta potrebbe aiutarlo a crescere».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo