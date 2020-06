Pedullà: “Su Kumbulla non so se disturbo Juventus....

Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non crede molto alle voci su Kumbulla alla Juventus. Il giornalista ha trattato a lungo il tema Inter, valutando Cavani come profilo ideale: questi i suoi aggiornamenti.

VALUTAZIONI – Così Alfredo Pedullà: «Sandro Tonali piace all’Inter ma sicuramente la Juventus c’è ancora dentro, sarà una vicenda non in tempi brevissimi. Prenderanno sicuramente un terzino di fascia. Su Marash Kumbulla l’Inter da gennaio ha un vantaggio che vorrebbe concretizzare, il Napoli è stato respinto credo definitivamente e la Juventus ha fatto un’azione non so se di disturbo. Faccio fatica a pensare che la Juventus possa prendere un altro difensore, fermo restando che chi prenderà Kumbulla potrebbe decidere di lasciarlo per un’altra stagione al Verona».

L’ATTACCANTE – Pedullà cambia ruolo: «Edinson Cavani è l’uomo giusto per l’Inter. Ribadiamo un concetto venuto fuori anche negli ultimi giorni: Cavani deciderà con calma. Se avranno la pazienza di aspettarlo, perché c’è la Champions League che balla, lui è un ragazzo di grandissima professionalità. L’Atlético Madrid è sempre su Cavani, ma non saranno tempi brevi. Radja Nainggolan è difficile che resti al Cagliari, poi l’Inter deciderà. Su Emerson Palmieri c’è anche l’Inter, ma la Juventus si è mossa dalla scorsa estate».