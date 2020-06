Bucchioni: “Chiesa, Inter e Juventus non possono spendere. La soluzione”

Chiesa è da tempo un nome accostato con forza a Inter e Juventus. La Fiorentina, per il momento, fa muro e dichiara pubblicamente di non voler vendere il classe ’97, ma bisognerà vedere a mercato iniziato. Il giornalista Enzo Bucchioni, in un articolo per “Firenze Viola”, fa il punto della situazione.

DIVISO FRA DUE – “Rocco Commisso ha detto a più riprese che se Federico Chiesa vuole andar via dovrà portare una cifra adeguata nelle casse della Fiorentina, cifra che, traducendo, si aggira attorno ai settanta milioni. La Fiorentina ha in mente soldi cash, l’idea è quella di non accettare giocatori e qui il discorso si arena. Sia la Juventus sia l’Inter hanno già fatto sapere che in questo momento non possono spendere certe cifre. Sì, anche la Juventus. Chiesa piace molto, è l’ideale nel 4-3-3, ma quando la trattativa entrerà nel vivo, i bianconeri hanno intenzione di offrire poco cash e due-tre giocatori da scegliere fra Rolando Mandragora, Cristian Romero o Daniele Rugani. Più o meno lo stesso discorso lo fa l’Inter, con una aggravante. Antonio Conte vuol continuare con il 3-5-2 e per caratteristiche tecniche Chiesa non sembra la spalla ideale per Romelu Lukaku (se Lautaro Martinez partirà) e non può fare l’esterno a tutta fascia, perderebbe tanto della sua esplosività”.

LA RISOLUZIONE – “E allora? Non resta che aspettare a allargare l’orizzonte. Ma Chiesa accetterà l’estero e il corteggiamento (per esempio) del Manchester United? Difficile. Questo è l’anno che porta all’Europeo, Chiesa vuol giocare con continuità e sotto gli occhi del commissario tecnico Roberto Mancini. Va a finire che resterà alla Fiorentina e rinnovare potrebbe essere la soluzione più vantaggiosa per il club e il giocatore, rimandando tutto all’estate della normalità ritrovata, il 2021″.

Fonte: FirenzeViola.it – Enzo Bucchioni