Paventi: «Inter, arrivo Zhang sblocca i rinnovi? Possibilità Handanovic»

Paventi, giornalista di Sky Sport, ha parlato dei rinnovi in casa Inter. In collegamento da Appiano Gentile ha sottolineato come il possibile arrivo del presidente Zhang possa aiutare in chiave Brozovic, Handanovic e Perisic.

PORTA – Andrea Paventi ha sottolineato cosa può succedere in porta: «L’intenzione dell’Inter è quella di arrivare al rinnovo con Samir Handanovic anche dopo l’arrivo di André Onana. Si tratta di un giocatore di prospettiva che i nerazzurri hanno messo nel mirino nell’ultima estate e che oggi era a Milano per le visite mediche e la firma (leggi le ultime)».

RINNOVI – Paventi parla di cosa cambia col ritorno di Steven Zhang: «Ora però la priorità è il rinnovo di Marcelo Brozovic. La prossima settimana dovrebbe rientrare in Italia anche il presidente Steven Zhang per assistere alla Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il suo arrivo potrebbe aiutare a sbloccare alcuni rinnovo tra cui il suo».