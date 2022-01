Onana, ci sono le firme! Da giugno sarà il portiere dell’Inter

L’Inter ci ha messo un giorno di mercato per piazzare il primo colpo…per la prossima stagione. Andre Onana ha infatti sostenuto visite mediche a Milano per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri nella prossima stagione.

FIRME – Si attendeva solo la notizia delle firme sul contratto che è arrivata poco fa. Come riporta Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, il portiere dell’Ajax Onana ha firmato il contratto che lo legherà dalla prossima stagione all’Inter. Il portiere arriverà a costo zero in quanto il suo contratto scadrà a fine stagione e dunque è il primo colpo per la stagione 2022/2023.