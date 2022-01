Materazzi: «Inter, ho dato tutto per la maglia. Ti fa impazzire»

Materazzi è entrato nell’Hall of Fame dell’Inter (leggi la notizia). L’ex difensore nerazzurro – con un post sul suo account Instagram – ha commentato la notizia sottolineando il suo amore per il club campione d’Italia

ONORE – Queste le parole di Marco Materazzi: «Ho sempre cercato di difendere questi colori, ho sempre dato tutto me stesso per onorare questa maglia. È vero che è “pazza”.. ma solo perché ti fa impazzire d’amore. Da oggi, sono nella Hall of Fame».

Fonte: account Instagram – Marco Materazzi