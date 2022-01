Zhang torna, non solo rinnovi: con l’Inter discute anche il rifinanziamento

Zhang sarà in Italia a breve, prima della Supercoppa Italiana con la Juventus (vedi articolo). Il presidente dell’Inter, oltre alla questione rinnovi, prenderà in mano anche quella del rifinanziamento del debito.

GESTIONE CORRENTE – Steven Zhang a giorni sarà in Italia, dopo sette mesi dall’ultima volta. Sky Sport approfondisce il discorso sul ritorno del presidente dell’Inter, di nuovo a Milano per la prima volta in questa stagione. Oltre alla vicenda rinnovi, Marcelo Brozovic in primis, c’è anche da dare l’OK al rifinanziamento del bond da quattrocento milioni di euro. L’obiettivo è chiudere il bilancio della stagione in corso, al prossimo 30 giugno, con un passivo inferiore. Si parla di quasi la metà di quanto segnato a novembre, complici anche delle operazioni che all’epoca non erano ancora rientrate. Un aspetto da segnalare è che, rispetto al 2021, l’Inter non ha più problemi di liquidità immediata. Zhang darà anche una prima indicazione alla dirigenza su quale sarà il budget per il mercato, non solo quello di gennaio.