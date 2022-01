Paventi: «Caicedo alternativa più che utile per le incognite dell’Inter»

L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha parlato della scelta dell’Inter di puntare su Felipe Caicedo per avere un’ulteriore alternativa in attacco.

ALTERNATIVE IN ATTACCO – Queste le parole di Andrea Paventi sulla scelta dell’Inter di puntare su Felipe Caicedo: «Le incognite sono tante e la volontà è quella di avere un’alternativa in più. Basti pensare a Sanchez, che ha spesso avuto infortuni e anche Dzeko non è più un ragazzino. Inoltre ci possono essere anche delle squalifiche. Avere delle alternative in una ripresa di stagione molto complicata è sicuramente utile, anche per far rifiatare gli attaccanti».