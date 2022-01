Inter-Milan, prosegue la preparazione dei rossoneri per il derby

Prosegue la preparazione in casa rossonera in vista di Inter-Milan, derby in programma il prossimo sabato a San Siro. Doppia sessione per i giocatori di Stefano Pioli.

PREPARAZIONE IN CORSO – Si avvicina sempre di più Inter-Milan, derby in programma il prossimo sabato a San Siro. I rossoneri sono scesi in campo oggi per una doppia seduta di allenamento al mattino e al pomeriggio. Esercizi fisici, esercitazioni sul possesso e in chiusura una partitella su campo ridotto.