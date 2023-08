Pavard, Tuchel trova il sostituto? La soluzione con l’Augusta

Si è appena conclusa la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Augusta con una vittoria in scioltezza degli uomini di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha sostituito Benjamin Pavard non convocato in questo modo.

IDEA – Che il sostituto di Benjamin Pavard possa essere già nella sua rosa è possibile, anche se Thomas Tuchel smentisce e richiede assolutamente un nuovo giocatore. Intanto oggi il Bayern Monaco ha giocato e vinto contro l’Augusta per 3-1 con la doppietta di Harry Kane. La notizia che interessa l’Inter non è però questa, ma l’ingresso di Konrad Laimer al minuto 71 al posto di Noussair Mazraoui. Il marocchino sembra essere il candidato principale a dare il cambio al francese, ma anche l’altro compagno è stato utilizzato all’Allianz Arena come terzino destro per più di 20 minuti. I nerazzurri sperano che domani possa arrivare il via libera per la conclusione dell’affare.