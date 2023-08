Tuchel: «Pavard vuole andare all’Inter, ma serve il sostituto! Altrimenti…»

Tuchel prima della partita tra Bayern Monaco e Augusta, in un’intervista a DAZN ha risposto a una domanda legata al futuro di Benjamin Pavard, obiettivo dell’Inter.

PRIMA IL SOSTITUTO – Thomas Tuchel ammette, ancora una volta, la volontà del difensore francese di trasferirsi in nerazzurro: «Pavard? Ha qualche problema e per questo motivo non è stato convocato. Capiamo che ‘Benji’ voglia andare all’Inter, ma per completare il suo trasferimento no c’è solo una strada da prendere in considerazione. Dobbiamo trovare prima un sostituto, altrimenti non accadrà!».