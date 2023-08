IN – Inter arrivata a Cagliari: due indisponibili, un rientro

L’Inter è partita qualche ora fa da Cagliari, adesso è arrivata a destinazione. Il programma della vigilia è concluso, questi sono gli indisponibili per la trasferta. Un rientro importante per Simone Inzaghi.

ROSA – L’Inter domani giocherà la sua seconda giornata di campionato con il Cagliari, sarà l’ultima partita del turno corrente. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria consecutiva numero due dopo il successo convincente contro il Monza in casa. Il match del 27 agosto sarà il primo in trasferta per i nerazzurri, che sono appena arrivati a destinazione. Notizia non positiva per l’allenatore è l’assenza di Francesco Acerbi, che non è riuscito a superare il problema al soleo. Fuori anche Alexis Sanchez rimasto ad Appiano Gentile per lavorare individualmente. Inzaghi ha però recuperato Matteo Darmian, uscito malconcio dall’esordio stagionale. Presente tra i convocati Aleksandar Stankovic. All’aeroporto quest’oggi circa 200 tifosi hanno accolto la squadra come riportato dal nostro inviato sul posto Riccardo Spignesi.