Pavard, Tuchel ancora: «Abbiamo qualche giorno, ora è nostro»

Thomas Tuchel sembra non mollare sul caso Benjamin Pavard. Il tecnico dopo la vittoria del Bayern Monaco conferma le sue parole in conferenza stampa.

POSIZIONE – Non arrivano buone notizie dalla Germania per l’Inter. Thomas Tuchel continua la sua battaglia per Benjamin Pavard: «Abbiamo ancora qualche giorno. Benjamin ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non è nulla di troppo serio. È un nostro giocatore, questa oggi è la situazione. Ha detto che vuole andarsene, questo è il suo desiderio. Il Bayern Monaco continuerà a muoversi per il sostituto»