Pavard non convocato, sua volontà chiara! L’Inter resta vigile

Pavard non è stato convocato in Bayern Monaco-Augusta, così come da previsione. Il difensore francese ha le idee chiare riguardo il suo futuro.

NON CONVOCATO – Benjamin Pavard ha in testa solo l’Inter, ecco spiegato il motivo per cui non sarà presente neanche in panchina in Bayern Monaco-Augusta. Il difensore francese è stato escluso dai convocati perché, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sta spingendo per venire a Milano.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]