Pavard, Bayern Monaco fra Chalobah e Kalulu: il nodo è la formula

Per liberare Benjamin Pavard, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Chalobah e Kalulu. Ne arriverà solo uno. L’Inter, intanto, aspetta

EREDE − Il Bayern Monaco sonda i nomi di Trevoh Chalobah del Chelsea e di Pierre Kalulu del Milan. Come riferiscono i colleghi di Sport1, entrambi i giocatori hanno dato il loro OK per un eventuale trasferimento in Baviera, tant’è che il Bayern ha allacciato i contatti con i rispettivi rappresentanti. Ma il nodo rimane la formula. Infatti, il Bayern vorrebbe prendere l’erede di Pavard, che aspetta solo di partire in direzione Milano per firmare con l’Inter, in prestito con diritto di riscatto.