Padelli, addio all’Inter ormai certo: in Serie A avanza una pretendente

Il contratto che lega Daniele Padelli all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno. Niente rinnovo in vista, ma il portiere resterà in Serie A.

ADDIO CERTO – Dal 1° luglio 2021 Daniele Padelli non sarà più un tesserato dell’Inter. Il club lascerà scadere il contratto col terzo portiere, rinnovato un anno fa in extremis. L’ex Torino lascerà così i colori nerazzurri, dopo 8 presenze in quattro stagioni ma senza scendere mai in campo negli ultimi dodici mesi. L’età non gioca a favore di Padelli, che compirà 36 anni a ottobre. Tuttavia, secondo “SerieBnews.com”, il numero 27 nerazzurro continuerà a giocare in Serie A. L’Udinese sarebbe infatti intenzionata ad offrirgli un biennale, portando la sua esperienza in Friuli.