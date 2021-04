Conte detta sempre la linea: l’Inter deve solo guardare avanti

Antonio Conte parla in modo chiaro nella conferenza stampa che precede Inter-Verona, dettando la linea per le prossime gare.

GUARDARE AVANTI – Antonio Conte detta la linea per tutto l’ambiente Inter, prima della sfida col Verona. I nerazzurri devono guardare solo se stessi, e non pensare alle inseguitrici. La distanza dall’obiettivo è chiara, bisogna pensare a come colmarla nel minor tempo possibile. Senza preoccuparsi del distacco sulle squadre dietro, e senza preparare tabelle.

NIENTE CONTI – Conte dimostra inoltre grande realismo e, soprattutto, pragmatismo. Questa è una stagione travagliata per qualsiasi squadra, ma per l’Inter ancor di più, con le voci sul futuro societario che si rincorrono da gennaio. E nessuno ha le idee chiare su come sarà la prossima, perché le fondamenta (del calcio europeo) sono ancora in progettazione. In un contesto così, Conte non vuole minimamente pensare al futuro, nemmeno a quello più prossimo. Nella sua testa (e in quella dei giocatori) c’è solo l’obiettivo finale. Il resto si vedrà.