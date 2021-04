Inter-Verona, per Eriksen e compagni una situazione offensiva da sfruttare

In Inter-Verona (domani alle 15) i nerazzurri dovranno prestare attenzione ai calci piazzati a favore. Una situazione in cui i gialloblu sono deficitari.

PALLE ALTE – Il Verona non è una squadra irreprensibile nel difendere sui calci piazzati. E l’Inter lo sa benissimo già dall’andata, quando Milan Skriniar firmò il vantaggio in seguito a un calcio d’angolo. Un girone dopo, ammontano a nove i gol al passivo per i gialloblu su calcio piazzato. I nerazzurri, domani, avranno una fonte di pericolosità in più.

PERICOLO AEREO – L’Inter ha 10 gol all’attivo da calcio piazzato, sesta miglior squadra in Serie A per questo dato. E in campionato questi gol arrivano tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’ultimo di questi è quello di Milan Skriniar contro l’Atalanta. Manca invece il gol da punizione diretta, situazione in cui l’Inter soffre da parecchio tempo. Ma Christian Eriksen è già riuscito a far esultare i tifosi così, nel derby di Coppa Italia di gennaio. E, data la sua quasi certa titolarità domani, anche i calci di punizione diventeranno un’importante fonte offensiva per l’Inter. Il maggiore cinismo dell’Inter passerà anche da queste situazioni.