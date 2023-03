Onana, un top club pronto a offrire oltre 40 milioni all’Inter!

André Onana, arrivato in questa stagione all’Inter a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax, con le sue prestazioni ha già attirato l’attenzione di diversi club. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Barzaghi, in particolare uno di Premier League è pronto a fare follie per acquistarlo.

OFFERTA DALL’INGHILTERRA – André Onana è ormai il titolare inamovibile dell’Inter dopo aver di fatto tolto il posto a Samir Handanovic. Il portiere camerunense grazie alle sue prestazioni ha già attirato l’interesse in particolare del Chelsea, pronto a offrire 40 milioni più il cartellino di Edouard Mendy, portiere senegalese di proprietà del club inglese.

Fonte: Marco Barzaghi