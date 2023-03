Benfica ne fa cinque al Vitoria Guimaraes! Scatenato Joao Mario

Il Benfica manda un messaggio forte e chiaro all’Inter, prossimo avversario ai quarti di finale di UEFA Champions League. Cinque i gol realizzati in campionato contro il Vitoria Guimaraes, la sfida termina sul punteggio di 5-1.

POKERISSIMO – Il Benfica asfalta il Vitoria Guimaraes in campionato realizzando addirittura cinque gol. Apre le marcature il giovane bomber e centravanti della squadra Goncalo Ramos su assist di uno scatenatissimo Rafa Silva. Tutto facile per i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio di tre gol grazie alla doppietta di uno scatenato Joao Mario che prima segna su rigore, poi raccoglie l’assist di Goncalo Ramos e batte il portiere avversario. Tutto fin troppo facile per il Benfica anche nel secondo tempo, quarto gol della gara grazie a un autogol di Daniel Silva del Vitoria Guimaraes. Gol della bandiera per gli ospiti che segnano con André Silva, ma all’89’ il quinto gol lo realizza Antonio Silva chiudendo di fatto la pratica. Con questa vittoria la squadra allenata da Roger Schmidt si porta a quota 68 punti in campionato in attesa del Porto secondo in classifica (57 punti) in campo domani.