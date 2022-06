Onana-Mkhitaryan, destini intrecciati all’Inter. Ecco quando l’ufficialità – TS

L’Inter, in queste prime settimane di giugno, ha chiuso varie trattative, in entrata e in uscita. Due di queste sono quelle inerenti a Onana e Mkhitaryan che, in nerazzurro, hanno i destini incrociati.

DESTINI – L’Inter, nonostante le visite mediche superate e anche le firme sui rispettivi contratti, non ha ancora ufficializzato né Andre Onana né Mkhitaryan. L’ex Ajax e l’ex Roma infatti sono pronti a diventare calciatori nerazzurri ma ancora manca l’ufficialità. Il motivo però è semplice. Per quanto riguarda il portiere camerunese infatti, l’Ajax ha di fatto chiesto di ufficializzarlo dal primo luglio in poi, data che coincide con la cessazione del contratto con i lancieri di Onana. Per il secondo invece c’era una questione con la Roma da risolvere ma il motivo di base potrebbe essere lo stesso. Dunque, dal primo luglio in poi, ogni data è buona per l’ufficialità di questi due acquisti.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna