Asllani e Bellanova, settimana giusta per l’ufficialità? – TS

L’Inter, in questa settimana, avrà molto lavoro per quanto riguarda il calciomercato, sia in entrata sia in uscita. I nerazzurri sono pronti a ufficializzare anche Asllani e Bellanova.

SETTIMANA – Di fatto mancano solo le visite mediche e la firma sui nuovi contratti per Asllani e Bellanova. I due nuovi acquisti dell’Inter, in questa settimana come spiega bene Tuttosport, potrebbero sostenere le visite mediche con i nerazzurri per poi diventarne ufficialmente nuovi calciatori. I due acquisti sono giovani ma già pronti e di alto livello e sicuramente, dal 6 luglio, daranno una grande mano alla squadra di Inzaghi per la prossima stagione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna