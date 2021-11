Onana e l’Inter sempre più vicini: il piano per ingaggiarlo nel 2022

Onana si avvicina a diventare il portiere dell’Inter dal 2022. Il giornalista Fabrizio Romano annuncia come ci sia già un primo accordo e quale sia il piano dei nerazzurri per prenderlo.

IL RITORNO – Da poco meno di una settimana André Onana è di nuovo a disposizione dell’Ajax. Il portiere del Camerun ha scontato la squalifica per doping, ma il suo futuro non sarà ad Amsterdam. Il giornalista Fabrizio Romano, sul suo account ufficiale Twitter, fa sapere che il piano dell’Inter resta sempre lo stesso: prenderlo da svincolato nel 2022. Onana è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, non rinnoverà con l’Ajax come noto. Fra i nerazzurri e il portiere un accordo verbale è stato raggiunto da mesi, sarà completato quando le regole lo permetteranno. Ossia con il nuovo anno, quando si potranno firmare i contratti. Per Romano quindi sarà Onana il prossimo portiere dell’Inter.