Per Dzeko la Bosnia non perde le speranze: attesa dopo l’infortunio

Dzeko ha accusato un infortunio nel derby Milan-Inter di domenica (vedi articolo). La Bosnia, tuttavia, non lo dà per perso e si augura di poterlo avere a disposizione.

La Bosnia giocherà sabato alle ore 15 in casa contro la Finlandia, nella penultima partita di qualificazione ai Mondiali. Il commissario tecnico Ivaylo Petev si augura di avere anche Edin Dzeko. L’attaccante dell’Inter, dopo l’infortunio nel derby col Milan, ha cominciato a fare fisioterapia (vedi articolo). In questi giorni, forse già dal mercoledì appena cominciato, si attendono dalla Bosnia nuove informazioni sulle sue condizioni. La speranza dell’Inter è che Dzeko non sia “spremuto” dalla sua nazionale, visto che non è al 100% e che il 21 c’è il Napoli.