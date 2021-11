Prima Pagina IN Edicola: Insigne rompe con De Laurentiis, piomba l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il giro del Napoli in settantasette giorni. Spalletti nella fase decisiva. Prima le gare con Inter, Lazio, Atalanta e Milan, poi un mese senza Osimhen, Zambo Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Africa.

TUTTOSPORT

Su Insigne piombano Inter ed Everton. Con De Laurentiis è rottura: «Percorso a Napoli finito? Ce ne faremo una ragione». Calcio in TV, la rivolta dei tifosi. Da metà dicembre non si potrà più seguire lo stesso evento su dispositivi diversi: un cambiamento delle condizioni a contratto in corso che ha fatto infuriare gli abbonati DAZN. Proteste e disdette. Conte, mister cento milioni! Chelsea, Inter e Tottenham, ingaggi da capogiro: «Io il top, giusto che mi paghino».