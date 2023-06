Onana, l’Inter detta le condizioni e Ausilio vola in Inghilterra − CdS

Il Manchester United vuole stringere per André Onana, tant’è che il DS dell’Inter Piero Ausilio è volato in Inghilterra per seguire la trattativa

NON SI FANNO SCONTI − Può essere la settimana della svolta per Onana. Il DS dell’Inter, Ausilio, è volato in Inghilterra. Sul portiere c’è da tempo il Manchester United, che è alla ricerca di un nuovo numero uno che possa sostituire il partente De Gea, su cui ci vogliono almeno 20 milioni di euro per rinnovarlo. L’Inter per il camerunese chiede 60 milioni. A favore di Onana gioca su tutti il suo ex tecnico all’Ajax, oggi ai Red Devils, Erik ten Hag. In casa Red Devils, però, Onana non l’unico obiettivo per la porta. Si osservano anche Raya del Brentford e Petrovid dei New England Revolution. In caso di addio, l’Inter pensa sempre a Mamardashvili, che costa però 25 milioni di euro, e a delle soluzioni low costi. E attenzione, pure, all’eventuale rinnovo di Handanovic: dipenderà da chi sarà il nuovo numero uno.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno