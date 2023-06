L’Inter ragiona: per Frattesi un’altra contropartita oltre Mulattieri? − TS

L’Inter deve cedere Marcelo Brozovic (vedi articolo), poi potrà procedere con l’acquisto del cartellino di Davide Frattesi: possibile l’inserimento di un’altra contropartita oltre quella di Samuele Mulattieri? Le risposte di Tuttosport.

CONTROPARTITE − L’Inter ha fretta e sa che, senza la cessione di Marcelo Brozovic, non è possibile procedere con l’acquisizione del cartellino di Davide Frattesi. Se il croato dicesse sì all’Al-Nassr per 23 milioni di euro (vedi articolo), allora il club nerazzurro potrebbe registrare una plusvalenza quasi totale tra la vendita del cartellino e il risparmio sull’ingaggio. Si attende l’ok del croato. Dal canto suo, però, l’Inter ragiona anche su come poter abbassare ulteriormente le richieste del Sassuolo per Frattesi. Il giocatore è valutato 40 milioni di euro dai neroverdi e Marotta ha già proposto come contropartita Samuele Mulattieri. Potrebbe però questa non essere l’unica: si pensa a uno tra i nomi di Colidio, Satriano o Males, ma anche di Fabbian, Oristanio o Agoumè per abbassare ancora di più le richieste. A riferirlo è Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino