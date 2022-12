Onana e Handanovic, permanenza non così scontata! L’Inter valuta delle possibilità – TS

L’Inter in estate si guarderà attorno anche per quanto riguarda il mercato dei portieri. L’edizione odierna di Tuttosport mette in dubbio la posizione di André Onana e Samir Handanovic, che potrebbero partire. Il club intanto farà alcune valutazioni.

NIENTE SCONTATO – Samir Handanovic al termine di questa stagione potrebbe salutare definitivamente l’Inter considerata soprattutto l’età (39 anni). Lo sloveno sta riflettendo o meno sull’opportunità di prolungare ancora di una stagione la sua storia all’Inter. Anche André Onana potrebbe inaspettatamente dire addio il club: arrivato a parametro zero l’estate scorsa, sarebbe logico valutare eventuali offerte molto interessanti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini