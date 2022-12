Marotta e Ausilio setacciano il mercato dei portieri: due opzioni – TS

L’Inter, nonostante l’inserimento di Andre Onana, valuta di affiancare al camerunense un altro portiere (qui più dettagli). Questa riflessione è dovuta anche al fatto che Samir Handanovic probabilmente lascerà Milano. Marotta e Ausilio hanno due nomi in particolare sul proprio taccuino

OPZIONI – L’Inter è sempre attenta e vigile sul mercato. In particolare, i nerazzurri si muovono per cogliere eventuali opportunità a parametro zero. L’Ad Giuseppe Marotta e il Ds Piero Ausilio valutano in particolare l’ingaggio di un nuovo portiere, data l’incertezza sul futuro di Samir Handanovic. L’ex capitano nerazzurro andrà in scadenza nel 2023 e non intende rimanere a fare il secondo di Andre Onana. Per questo motivo ci sarebbero due nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Il primo è quello dell’esperto Yann Sommer, mentre l’altro un po’ meno conosciuto è quello di Altay Bayindir, portiere del Fenerbahce classe ’98.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini