Per Lukaku l’Inter può diventare un’occasione di rivincita – CdS

Oltre a procedere a un recupero dal punto di vista fisico (qui i dettagli), Romelu Lukaku dovrà essere recuperato anche mentalmente. Il belga potrebbe sentire responsabilità dal punto di vista psicologico per l’eliminazione prematura del Belgio al Mondiale

RIVINCITA – Per Romelu Lukaku la seconda parte di stagione all’Inter avrà una importanza vitale. Il numero 90 dell’Inter ha fatto di tutto per partecipare ai Mondiali in Qatar, recuperando velocemente da un infortunio che per mesi lo ha messo KO in nerazzurro. Con la Croazia Big Rom ha fallito diverse palle nitide e questo potrebbe avere ripercussioni sulla sua salute mentale. A questo punto l’Inter può trasformarsi in un’occasione di rivincita. In primis per dimostrare di essere ancora decisivo, e scacciando così qualsiasi dubbio su un eventuale rinnovo del prestito. Lo stesso Simone Inzaghi rinnoverà la fiducia al belga. D’altronde, quest’estate il tecnico piacentino ha preferito il belga a Paulo Dybala.

Fonte: CdS – Pietro Guadagno