Offerta Inter per Marcos Alonso. Obiettivo Vidal, ma il Barcellona… – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto di mercato in casa Inter: i nomi in cima alla lista di Antonio Conte sono Marcos Alonso e Arturo Vidal. Offerta per l’esterno del Chelsea, il Barcellona non cede e punta due giocatori nerazzurri.

GLI OBIETTIVI – Marcos Alonso e Arturo Vidal sono i nomi in cima alla lista di Antonio Conte. Lo spagnolo è ritenuto fondamentale dal tecnico salentino, viste le prestazioni altalenanti di Asamoah e Biraghi. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 6 milioni per il prestito oneroso + 15 per l’obbligo di riscatto: 21 milioni totali, vicino ai 25 chiesti dai Blues. Diverso il discorso per Arturo Vidal: Valverde vorrebbe trattenere il cileno dopo la cessione di Alena in prestito al Betis Siviglia. L’Inter punta sulla volontà del giocatore, a cui offrirebbe un contratto fino al 2022, un anno più lungo rispetto a quello che lega l’ex Juventus ai catalani.

INSIDIA BARCELLONA – Nei discorsi per Vidal, però, il Barcellona ha rinnovato il proprio interesse per Stefano Sensi e Lautaro Martinez. Se ne riparlerà in estate, ma Bartomeu sembra disposto a pagare la cifra della clausola rescissoria per portare il Toro in Catalogna, visto anche il rapporto tra l’ex Racing e Leo Messi. Ma per i nerazzurri ora il rinnovo non è una priorità.