Non solo Musah: l’Inter segue altri due centrocampisti in Qatar

L’Inter segue i Mondiali in Qatar, alla ricerca di giocatori per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Oltre a Musah (vedi articolo), piacciono altri due centrocampisti.

VETRINA – La stagione dell’Inter è iniziata con qualche difficoltà. C’è stata poi una ripresa, che ha portato alla qualificazione agli ottavi contro il Porto. Per poter affrontare la doppia sfida di Champions League e per giocarsi lo Scudetto, la società è al lavoro sul mercato. I Mondiali sono sempre una grande vetrina, Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno seguendo infatti diversi giocatori.

CENTROCAMPISTI – In particolare, secondo quanto riporta Fichajes, l’Inter sta seguendo due centrocampisti oltre a Yunus Musah. Si tratta di Alexis Mac Allister, centrocampista argentino di 23 anni del Brighton, che questa stagione è tra le rivelazioni della Premier League con 5 gol en 14 partite. Piace anche Tyler Adams, anche lui in Premier League. Anche lui 23enne, statunitense come Musah, gioca nel Leeds United dove ha giocato 13 partite finora in stagione.