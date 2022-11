VIDEO – Ranocchia ha sempre l’Inter nel cuore: ecco il suo omaggio

Andrea Ranocchia avrà anche appeso gli scarpini al chiodo, ma non ha mai smesso di pensare e tifare l’Inter. Ecco il video omaggio per il club nerazzurro.

L’OMAGGIO – Ranocchia con un video pubblicato attraverso i suoi social ha ricordato l’omaggio dell’Inter con la maglia nerazzurra dopo il suo addio al calcio. L’ex difensore non ha mai smesso di seguire e tifare per l’Inter e lo dimostrano i continui messaggi di amore del calciatore per i colori nerazzurri.

Fonte: Pagina Twitter di Andrea Ranocchia