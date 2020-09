Non solo Borja Valero: un altro ex Inter...

Non solo Borja Valero: un altro ex Inter nel mirino della Fiorentina – Sky

Condividi questo articolo

Foto 185940673 © Marco Canoniero

Borja Valero firmerà nelle prossime ore il contratto con la Fiorentina. L’ex centrocampista dell’Inter potrebbe essere raggiunto a Firenze da un altro ex compagno in nerazzurro

Borja Valero, svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter, è ormai pronto a tornare “a casa”. Secondo “Sky Sport” il centrocampista spagnolo firmerà nelle prossime ore il contratto che sancirà il suo ritorno alla Fiorentina e potrebbe essere raggiunto da un altro suo ex compagno di squadra in nerazzurro. La Fiorentina infatti avrebbe chiesto informazioni al Monaco per Keita Balde, giocatore dell’Inter nella stagione 2018/19.