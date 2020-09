Godin-Cagliari: trattativa avviata, i dettagli da sistemare con l’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Godin Barella Siviglia-Inter

Diego Godin è in uscita dall’Inter per trasferirsi al Cagliari. La trattativa è avviata anche se ci sono dei dettagli da sistemare. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

GODIN IN USCITA – Diego Godin è destinato a lasciare l’Inter, le ultime sul suo trasferimento al Cagliari: «Tutto fa pensare che questo possa avvenire, non è mai stato in sintonia con l’idea della difesa a 3. Vero che si era ritagliato uno spazio importante, ha giocato sempre lui nella fase finale di Europa League, ma complice anche la situazione sul monte ingaggi l’occasione per andare via c’è. C’è la trattativa col Cagliari, è avviata, dal punto di vista economico ci sono ancora alcune cose da sistemare. In questo momento è in uscita».