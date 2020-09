Idea dall’estero per Eriksen: offerta all’Inter nelle prossime...

Idea dall’estero per Eriksen: offerta all’Inter nelle prossime ore? – SM

Eriksen non è al momento sul mercato, ma l’Inter lo considera cedibile in caso di offerte interessanti. In queste ore si è diffusa la voce di un interessamento dall’estero

L’Inter deve fare cassa se vuole accontentare Antonio Conte, sempre interessato a Kanté. Uno dei giocatori nella lista dei possibili partenti, in caso di offerte congrue, è Christian Eriksen considerato sacrificabile nonostante i pochi mesi passati dal suo ingaggio. Secondo “Sport Mediaset” sul centrocampista danese ci sarebbe l’interessamento dello Zenit San Pietroburgo. Al momento si tratta solo di un interesse, non c’è un’offerta vera e propria che però potrebbe arrivare nelle prossime ore.