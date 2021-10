Nandez di nuovo verso l’Inter: a gennaio la volta buona per l’accordo? – Rai

Nandez era un nome più volte accostato all’Inter nella scorsa sessione di mercato, ma alla fine non si è riusciti a concludere l’affare col Cagliari. Paolo Paganini, in chiusura di Calcio Totale su Rai Sport +, rilancia l’opzione per gennaio.

STAVOLTA SI FA? – L’Inter per diverse settimane è stata a un passo da Nahitan Nandez. Poi, complice l’imprevista cessione di Romelu Lukaku, i nerazzurri hanno cambiato obiettivo e alla fine non hanno chiuso col Cagliari per l’uruguayano. Non è però finita, perché negli scorsi giorni il suo agente ha rilanciato l’addio alla Sardegna già per gennaio (vedi articolo). Secondo il giornalista Paolo Paganini è l’Inter la destinazione verso cui va Nandez.