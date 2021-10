Dumfries: «Olanda, volevamo vincere bene! In fiducia per le ultime due»

Conferenza stampa per Dumfries al termine di Olanda-Gibilterra 6-0, dove è anche andato in gol (vedi articolo). Il laterale dell’Inter è soddisfatto per la prova e pensa già agli ultimi due impegni di novembre, contro Montenegro e Norvegia.

DECISIVI – A novembre l’Olanda chiuderà il girone di qualificazione con la Norvegia, seconda a -2: di fatto sarà uno spareggio. Denzel Dumfries, dopo il 6-0 su Gibilterra, commenta la situazione: «È stata un’ottima serata. Volevamo vincere bene, così è stato. Il gol? Ero sicuro che tutto fosse buono. La prossima partita? Questa vittoria ci dà convinzione per le ultime due giornate, con questo gioco ci presenteremo all’ultima contro la Norvegia con fiducia. L’importante era fare bene, e così è stato».