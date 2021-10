Dumfries festeggia: «Chiusa la sosta con un gol! Con l’Olanda un onore»

Dumfries ha segnato in Olanda-Gibilterra 6-0 (vedi articolo). Il laterale dell’Inter, via Instagram, festeggia il fatto di essere finito sul tabellino dei marcatori per la prima volta in stagione.

OTTIMA SERATA – Denzel Dumfries è contento dopo Olanda-Gibilterra. Il difensore dell’Inter si esprime via social dopo il 6-0: “Sono molto contento di aver chiuso la sosta per le nazionali con una grande vittoria e un gol. È sempre un onore rappresentare l’Olanda“. Ora farà ritorno all’Inter, in vista della partita di sabato (ore 18) in casa della Lazio. Con i nerazzurri, fin qui, Dumfries non è ancora riuscito a trovare la via della rete.