Nandez-Inter, trattativa avanti a fari spenti. Distanza col Cagliari – CdS

Non solo Lukaku. Per l’Inter c’è da chiudere il discorso relativo a Nandez, in uscita dal Cagliari e pronto per l’approdo a Milano, con Nainggolan che farebbe il percorso opposto. Le ultime dal “Corriere dello Sport”

DISTANZA – L’Inter, a prescindere dalla vicenda Lukaku, continua a lavorare sui colpi in entrata. In particolare, secondo il “Corriere dello Sport”, prosegue a fari spenti la trattativa relativa a Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. L’arrivo dell’uruguayano in nerazzurro è legato al ritorno di Nainggolan in Sardegna. Inter e Cagliari sono sostanzialmente d’accordo: prestito oneroso con diritto di riscatto per Nandez, con Nainggolan in rossoblù con parte dell’ingaggio pagato dai nerazzurri. Resta distanza sulle cifre: l’Inter offre 2 milioni per il prestito e 20 per il diritto di riscatto, con 3 milioni di buonuscita al “Ninja”. Il Cagliari chiede 4 milioni per il prestito, 21 per il riscatto (con bonus più ricchi) ed un contributo superiore sull’ingaggio di Nainggolan. Si attendono novità in settimana

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport