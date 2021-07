Nandez-Inter, ipotesi in un caso. Colloqui con il Cagliari a 360 gradi

Si parla di calciomercato in entrata dell’Inter e, in questo senso, del centrocampista uruguaiano del Cagliari, Nahitan Nandez.

SITUAZIONE – Luca Marchetti, all’interno degli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del calciomercato dell’Inter. Il club nerazzurro non segue solo la pista Bellerin e Hateboer, quest’ultimo al momento non in perfette condizioni fisiche. Infatti ci sarebbe anche l’ipotesi Nandez se il Cagliari dovesse aprire al prestito senza obbligo di riscatto. Con il club rossoblù non c’è solo un ottimo rapporto, ma anche un bel via vai di giocatori. Ora c’è Dalbert, potrebbe tornare Nainggolan. I colloqui con la società sarda sono a 360 gradi. C’è disponibilità e buon feeling per trattare.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Marchetti