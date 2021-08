Nandez, domani altro incontro. Infortunio Rog nuova incognita – Sky

Previsto per domani un nuovo incontro tra Inter e Cagliari, il cui asse di mercato è molto caldo. I nerazzurri lavoreranno ancora all’operazione Nahitan Nandez, anche se l’infortunio di Marko Rog (vedi articolo) potrebbe complicare la situazione.

NUOVO INCONTRO – Questi gli ultimi aggiornamenti del giornalista Marco Demicheli di “Sky Sport” sulle trattative tra Inter e Cagliari, specialmente per Nahitan Nandez: «Domani è in programma un altro incontro perché si continua a parlare sia di Satriano e Nainggolan, che di Nahitan Nandez per la fascia destra dei nerazzurri. Per il Cagliari è arrivata la brutta notizia su Rog e capiremo se questo infortunio potrebbe rallentare la cessione dell’uruguaiano. In ogni caso l’incontro di domani resta fissato per parlare sulle cifre dell’operazione, con i rossoblu che vogliono un prestito oneroso a 5 milioni di euro».