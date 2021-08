Prima uscita ufficiale per Hakimi: l’ex Inter titolare in Supercoppa di Francia

Achraf Hakimi debutterà ufficialmente tra poco con la maglia del Paris Saint-Germain. Il laterale ex Inter, infatti, partirà titolare nel match di Supercoppa di Francia contro il Lille

DEBUTTO UFFICIALE − Questa sera a partire dalle 20.00 inizierà la stagione del calcio francese. Dallo stadio di Tel Aviv, infatti, si affronteranno Lille e Paris Saint-Germain, sfida valida per la Supercoppa di Francia. Si tratta dell’omonima Supercoppa Italiana poiché scenderanno in campo i campioni di Francia (Lille) e i vincitori della coppa nazionale (Psg). La partita, in diretta sulle reti Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Football), sarà la prima uscita ufficiale anche per l’ex Inter Achraf Hakimi. Il laterale marocchino, infatti, stazionerà come terzino destro nel 4-3-3 di Manuel Pochettino. Il campione d’Italia con la maglia nerazzurra ha già fatto vedere buone cose con la nuova divisa, segnando anche la rete decisiva nell’ultima amichevole dei parigini contro l’Orléans. L’Inter non ha ancora trovato il sostituto di Hakimi, con il perimetro di azione che si è ristretto intorno a due nomi: Hector Bellerin e Nahitan Nandez.