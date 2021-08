Alborghetti: «Ritiro utile per cementare gruppo. Vogliamo soddisfazioni»

Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter Women, è stata intervistata dai canali ufficiali della società direttamente nel ritiro di Chatillon. La giocatrice ha parlato dell’importanza del lavoro precampionato e degli obiettivi di squadra in vista della prossima stagione.

PREPARAZIONE – Lisa Alborghetti ha sottolineato in questo modo l’importanza del ritiro in corso per l’Inter Women: «La preparazione sta andando molto bene, stiamo lavorando tanto come è giusto che sia. Siamo un gruppo con tante ragazze nuove e dobbiamo cercare gli assestamenti. Dobbiamo cercare di adattarci e di dare tutte noi stesse, poi i risultati si vedranno. Questi giorni sono importanti per cementare il gruppo e conoscerci anche al di fuori del rettangolo di gioco. Possiamo diventare più unite e capire i limiti delle persone. La guida tecnica è cambiata, siamo felicissime di accogliere Rita perché è una persona fantastica che ci sta preparando al meglio. Dobbiamo affidarci a lei»

OBIETTIVI – Lisa Alborghetti è stata poi chiara sugli obiettivi dell’Inter Women in vista della prossima stagione: «Abbiamo dei sassolini da toglierci dalle scarpe. Vogliamo migliorare la nostra stagione passata e, perché no, toglierci anche qualche soddisfazione. Siamo in preparazione, dire quello che ci aspettiamo è impossibile. Sognare è possibile, ma sicuramente dobbiamo lavorare tanto, crederci e poi i risultati arriveranno».