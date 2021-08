Nandez, contatti Inter-Cagliari nelle prossime ore: si troverà l’accordo?

Sarebbero previsti nuovi contatti nelle prossime ore per il possibile trasferimento di Nahitan Nandez dal Cagliari all’Inter.

CONTATTI – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, Nahitan Nandez è uno dei nomi nel mirino dell’Inter per la sua fascia destra. Per quest’ultimo nelle prossime ore invece sono previsti nuovi contatti, magari con un nuovo incontro faccia a faccia tra i nerazzurri e il Cagliari per l'uruguaiano. La trattativa sta andando avanti da diverso tempo. Il club rossoblù chiede 5 milioni di euro circa per il prestito oneroso, la società nerazzurra vorrebbe spenderne di meno. Da vedere se con questo nuovo contatto, che ci sarà probabilmente domani, si troverà un accordo.

Fonte: Sky Sport 24