Arsenal, non solo Lautaro Martinez. Per l’attacco c’è Hoppe dello Schalke

L’Arsenal ha messo Lautaro Martinez nel mirino ma non è il solo nome in orbita Gunners. L’altro nome spuntato nelle ultime ore è Matthew Hoppe, attaccante dello Schalke 04 neo retrocesso nella seconda lega tedesca.

PROBLEMA RINNOVO – Come detto più volte l’Inter ha un problema legato al rinnovo del contratto di Lautaro Martinez (vedi articolo) con l’argentino che andrà in scadenza a giugno 2023. L’Inter dunque potrebbe cederlo nel mese di agosto con l’Arsenal che è il primo ad essersi interessati al dieci nerazzurro. Nelle ultime ore però i Gunners sembrano aver messo nel mirino anche un altro attaccante, Matthew Hoppe, centravanti 20enne dello Schalke 04. Il ‘Sunday Express’ afferma che l’Inter voglia vendere Lautaro Martinez nonostante i due anni di contratto rimanenti sottolineando il caos dell’Inter a livello societario non sanato dall’addio di Achraf Hakimi. Se l’Arsenal trovasse un muro insuperabile dell’Inter potrebbe seriamente virare su Hoppe lasciando stare il nerazzurro?