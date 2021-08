Lautaro Martinez, Inter considera cessione in un caso: due club su di lui

Lautaro Martinez è seguito da due top club europei, almeno fino a questo momento: l’Inter potrebbe valutare la sua cessione in un caso.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, Lautaro Martinez potrebbe partire in caso di una buona offerta. Infatti non c’è ancora un accordo con l’Inter per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino nonostante i molti incontri con i suoi agenti.

CLUB – L’Atletico Madrid segue da tempo la situazione. Con l’Arsenal negli ultimi giorni si è parlato di Hector Bellerin, ma ha chiesto anche del centravanti nerazzurro senza ancora presentare delle offerte.

CIFRE – Se dovessero arrivare ed essere da almeno 60/70 milioni di euro, a quel punto il club meneghino potrebbe prendere in considerazione l’idea di una sua cessione.

Fonte: Sky Sport 24