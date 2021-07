Nandez, accordo con l’Inter. Distanza ancora con il Cagliari: due possibilità – CdS

Nandez, secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, il calciatore vuole l’Inter che intanto prende tempo. Distanza ancora con il Cagliari.

IN STAND-BY – Nandez resta sul mirino dell’Inter anche se non ci sono stati sviluppi particolari. Il calciatore vuole i nerazzurri con il quale ha già un accordo di massima con un contratto di un anno più tre in caso di riscatto, ma c’è ancora distanza tra i due club. L’Inter chiede il calciatore in prestito (con diritto di riscatto) e vorrebbe dare al Cagliari un giocatore (non Agoumé), per non pagare un euro per il trasferimento. I rossoblù valutano il calciatore circa 10 milioni totali, oppure chiedono il pagamento dell’ingaggio totale di Radja Nainggolan più qualche milione.

SU DUMFRIES – Tra le prime scelte dell’Inter c’è sempre l’olandese Dumfries, che non intende restare al PSV. Molto dipenderà dalla sua volontà, a quel punto il club nerazzurro potrebbe riuscire a strappare un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport