Pinamonti, futuro al Cagliari? C’è anche l’Empoli. Poi il sostituto: tre nomi – CdS

L’Inter vorrebbe piazzare Andrea Pinamonti, così da mettere a disposizione di Simone Inzaghi una nuova alternativa. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, anche l’Empoli sarebbe sulle tracce dell’attaccante.

SU PINAMONTI – Pinamonti è tra i giocatori in uscita dall’Inter, e interessa in particolare al Cagliari. Possibile che il calciatore possa rientrare in una trattativa per Nandez (vedi articolo), ma non solo. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, anche l’Empoli sarebbe sulle tracce dell’attaccante. Una volta piazzato Pinamonti, l’Inter metterebbe a disposizione di Inzaghi un nuovo attaccante di peso (Scamacca, Petagna o Keita).

Fonte: Corriere dello Sport