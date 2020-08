Nainggolan torna all’Inter e fa il ritiro “alla pari”: tutto da vedere – Sky

Nainggolan

Nainggolan completa formalmente a mezzanotte il suo prestito al Cagliari, tornando all’Inter anche se per ora solo di passaggio. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato della questione Tonali (vedi articolo), si è soffermato direttamente sui nerazzurri collegato da Rimini per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

OPERAZIONI A INCASTRO – Gianluca Di Marzio si addentra sull’Inter: «Altri acquisti? Sicuramente sì. Rientrano anche Radja Nainggolan e Ivan Perisic, in questo momento. Per esempio Nainggolan andrà in ritiro con la squadra, e sarà un ritiro diverso l’anno scorso. Ne ha parlato il suo agente (Alessandro Beltrami, ndr) con l’Inter in queste ore: sarà un ritiro in cui Nainggolan partirà alla pari. La trattativa col Cagliari continua, c’è stato un incontro fra Tommaso Giulini e la dirigenza interista oggi, però l’accordo non è ancora stato raggiunto per rinnovare il prestito. Nainggolan se la giocherà, con Perisic non ci sono stati contatti reali perché torni al Bayern Monaco. Antonio Conte vuole nuove freccie al suo arco, ma ci sono i rientri: è rientrato Joao Mario e non è ancora uscito, è rientrato Dalbert Henrique dalla Fiorentina e non è ancora uscito. Bisogna vedere le uscite, ma l’Inter ovviamente non si fermerà ad Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov».